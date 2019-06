78-jähriger Radfahrer nach Unfall in Ilsede schwer verletzt

Eine 28-jährige Fahrerin eines Kia befuhr am Montagmorgen die Frehenbergstraße in Ilsede. Laut Polizeiangaben wollte sie im Einmündungsbereich Frehenbergstraße/An der Fuhse nach links auf die Straße An der Fuhse abzubiegen. Zeitgleich kreuzte ein 78-jähriger Mann auf einem Fahrrad die Fahrspur des Pkw. Der Radfahrer sei offensichtlich auf dem Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung gefahren.

Nach Sturz schwer verletzt

Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte der Radfahrer und wurde dabei schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber wurde mit angefordert. Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 600 Euro.