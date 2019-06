Pastor Bähr: „Es hat einfach gepasst mit den Menschen hier“

38 Jahre lang war Pastor Werner Bähr Seelsorger in Mehrum und Equord. 1997 kam die Kirchengemeinde Harber dazu und 2011 Clauen mit Bründeln. Nun wird er am Sonntag, 30. Juni, um 14 Uhr, in der Mehrumer Kirche in den Ruhestand verabschiedet. „Seelsorge war und ist für mich eine Berufung ohne feste...