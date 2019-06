Der Freischießen-Herold kündigt das große Fest an

Vom kommenden Montag an sind sie wieder unterwegs, die Trommelboes und der Herold, um auf das Peiner Fest der Feste aufmerksam zu machen: Das 422. Freischießen. Es wird am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr auf dem Peiner Marktplatz eröffnet. So hört es sich an, wenn der Freischießen-Herold wie anno dazumal verkündet: „Höret! Wir haben die Eröffnung des Peiner Freischießens anno 2019 traditionsgemäß für den ersten Sonntag des July, dem...