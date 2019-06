Transporterfahrer fährt absichtlich auf ein Auto in Stedum auf

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Giesen ist am Mittwoch, gegen 6.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Hildesheimer Straße in Stedum gefahren. Laut Polizeiangaben musste er in Höhe der Einmündung zur Straße „Fuchsloch“ abbremsen. In diesem Moment prallte laut Polizei ein 43-jähriger Peiner mit seinem Transporter in das Heck des 48-Jährigen.

Der Transporterfahrer wendete daraufhin seinen Wagen und fuhr davon.

Nach polizeilichen Ermittlungen konnte einige Zeit später der Fahrer des Transporters an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass er zuvor mehrfach von dem 48-Jährigen ausgebremst worden war und er deshalb in Stedum absichtlich auf den PKW aufgefahren sei.

Mann war betrunken

Während der Befragung stellten die Beamten fest, dass der Peiner unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Vortests bestätigten diesen Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Gegen den Peiner wurde unter anderem ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An dem Fahrzeug des aus Giesen stammenden Fahrers entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.