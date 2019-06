AG „gesund.in.peine“: Peiner Klinikum wird benachteiligt

Peine Die Organisation kritisiert den Krankenhausneubau in Salzgitter-Bad und will das Geld lieber in Peine investieren.

. Für Astrid Böttcher von der Arbeitsgemeinschaft (AG) „gesund.in.peine“ sind das „Fakten, auf die die Peiner sicherlich einen Anspruch haben“ – sie erklärt: „Während das Klinikum Peine akut in seiner Existenz gefährdet ist, wurde in 2010 im benachbarten Salzgitter mit einer Förderung von rund 20 Millionen Euro ein modernes und leistungsfähiges Krankenhaus mit einer großen Zahl an Fachabteilungen eröffnet.“

Nach ihren Informationen soll nun im Stadtteil Salzgitter-Bad ein zweiter Krankenhausneubau für das Sankt Elisabeth-Krankenhaus finanziert werden – mit „bereits zugesagten 24 Millionen Euro für rund 100 Betten“. Astrid Böttcher: „Und das, obwohl seit Jahren durch das Ministerium nachvollziehbar begründet worden ist, dass eine Förderung nicht gerechtfertigt sei.“ Dies sei nachzulesen in den Stellungnahmen der damaligen Landessozialministerin Cornelia Rundt aus dem Jahr 2014.

„Das Peiner Klinikum hat bereits die Gynäkologie und Geburtshilfe geschlossen, die Anzahl von rund 400 Geburten pro Jahr war zu gering“, stellt Astrid Böttcher. Im Helios-Klinikum in Salzgitter-Lebenstedt kämen jährlich rund 800 Kinder zur Welt, was eine „vernünftige Zahl“ darstelle, obendrein gebe es in dem Haus eine Kinderklinik – für viele Eltern „ein Auswahlgrund“.

„Im Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter-Bad kommen rund 400 Kinder zur Welt – warum muss man in Salzgitter fördern, was man in Peine abgeschafft hat?“, fragt die Vertreterin der AG „gesund.in.peine“: „Es wird in Salzgitter weiterhin zwei Gynäkologien und Geburtshilfen, zwei Herzkatheter-Standorte, zwei Intensivstationen, zwei Notaufnahmen und viele andere Doppelvorhaltungen geben, wer versteht das?“

Salzgitter hätte Astrid Böttcher zufolge bereits nur mit einem Krankenhaus weniger Fläche und Einwohner zu versorgen als die benachbarten Städte und Landkreise, was mache man dann dort mit zwei Häusern? „Das wird nicht gut gehen, schafft sich Salzgitter auch sein eigenes ,Klinikum Peine’?“, fragt sie: „Diese an Zynismus grenzende Fehlsteuerung muss aufgehalten werden: Die Gelder sind im Klinikum Peine zweifelsfrei besser investiert.“