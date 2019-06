In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind die Unbekannten in das Geschäft eingedrungen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen laut Polizeiangaben bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Werderstraße in Peine ein. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Hier zerstörten sie ein Sparschwein und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.