Vier Männer rauben 21-Jährigen in Groß Ilsede aus

Ein vorbildlicher Beweis von Ehrlichkeit, aber auch räuberischer Diebstahl und ein Überfall – das hat die Peiner Polizei am Wochenende beschäftigt.

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Freitagabend im Rewe-Markt in Groß Ilsede, Eichstraße, ereignet. „Das Opfer musste verletzt ins Klinikum Peine gebracht werden“, informiert die Polizei. Ein 21-jähriger Mann, der sich als Monteur zur Zeit im Landkreis Peine aufhält, wurde von mehreren Männern unter dem Vorwand angesprochen, Geld zu wechseln. Als dem Opfer beim Wechselvorgang das Geld entrissen wurde und er sich zur Wehr setzte, kam es zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung mit den vier Tätern. „Dabei zog sich das Opfer Kopfverletzungen zu, als es mit einer abgebrochenen Weinflasche geschlagen wurde“, schildert die Polizei. Erst als couragiert einige Passanten eingriffen, ergriffen die Täter mit dem Geld die Flucht in Richtung Groß Ilseder Marktplatz. Alle vier Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und scheinbar arabischer oder orientalischer Herkunft gewesen sein: Der Haupttäter habe ein rotes T-Shirt mit weißer Schrift getragen. Möglicherweise sind die Täter im Bereich Dorfstraße/ Marktplatz in Groß Ilsede in ein Fahrzeug gestiegen. Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

Am späten Freitagabend haben der Polizei zufolge vier Unbekannte im Bereich des Wendehammers der Straße „Vor den Beeken“ in Lengede vier Jugendliche überfallen. Die Täter, die mit „Bandanas“ maskiert gewesen sein sollen, hätten die Opfer mit einer Schusswaffe, Messer und Schlagwerkzeugen bedroht und zur Herausgabe von persönlichen Gegenständen, Bargeld und Handys gezwungen. „Anschließend seien die jugendlichen Täter in Richtung des Neubaugebiets ,Zum Kreuzstein’ und dann weiter in Richtung Woltwiesche/Klein Lafferde geflüchtet“, berichten die Opfer nach Darstellung der Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehrere Funkstreifenwagen verlief erfolglos. Zeugen melden sich bei der Peine unter (05171) 9990.

Ehrlich währt am längsten: Am Samstagmorgen erschien ein Ehepaar aus Klein llsede in der Wache der Polizei und gab eine Herrengeldbörse mit einem größeren Bargeldbetrag und sämtlichen Personalpapieren ab. „Das Portemonnaie haben sie auf dem Peiner Hagenmarkt gefunden“, führt die Polizei aus. Telefonisch konnte der Verlierer durch die Beamten benachrichtigt werden, der später seine Utensilien wieder glücklich in Empfang nehmen konnte.

Entwendet haben Diebe einen Mähroboter in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch an der Spiegelbergstraße in Peine, zudem ließen sie einen Schlauchwagen mitsamt Gartenschlauch mitgehen.

Zudem drangen Einbrecher zwischen Dienstag und Donnerstag in ein Kosmetikstudio an der Werderstraße in Peine ein: Dort wurde klaut Polizei Bargeld entwendet.