6000 Besucher informieren sich in Peine über Uniformberufe

Rückblende in den Oktober 2017: Es ist regnerisch-kalt in Peine. Auf dem Marktplatz steigt der erste Uniformtag – Landespolizei, Bundespolizei, Freiwillige Feuerwehr, Zoll, Technisches Hilfswerk (THW), Bundeswehr, die Rettungsdienste des Landkreises sowie der Landkreis und die Stadt präsentieren sich und ihre (Ausbildungs)-Angebote. Die Resonanz blieb – witterungsbedingt – hinter den Erwartungen zurück. Am heutigen Samstag fand der zweite Uniformtag auf dem Peiner Marktplatz statt: Die Beteiligten haben sich auf einen früheren Termin im Jahr verständigt, und sie landen einen Volltreffer. Die Resonanz ist prächtig, das Mitmachangebot der Uniformträger zieht die Bevölkerung an – die Polizei spricht von rund 6000 Besuchern bei der fünfstündigen Veranstaltung.

„Der frühere Termin zu dieser Jahreszeit ist optimal“, sagt Peines Feuerwehr-Sprecher Francesco Schweer. Natürlich geht es den Beteiligten an dem Tag auch um die Nachwuchsgewinnung. Mit Freude blickt Schweer an die vielen Info-Stände der Einrichtungen. Überall fragen Besucher – vor allem die jungen – nach, überall erhalten sie von Experten Antworten auf ihre Fragen. „So muss es sein“, meint Schweer: „Viele haben jetzt ihr Abitur in der Tasche und können sich hier optimal informieren und orientieren.“

Das hat zum Beispiel Jarne Kühn getan, der im kommenden Jahr sein Abitur an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Peine macht. „Ich will zur Landespolizei“, sagt der junge Peiner: „Die ist für mich vom Angebot am attraktivsten. Ich mache in meiner Freizeit gerne Sport, und ich habe den Jagdschein, kenne mich also schon in Waffenrecht aus. Das sind gute Voraussetzungen für den Polizei-Job.“

Landrat Frank Einhaus, der die Veranstaltung in luftiger Höhe aus dem Rettungskorb des Leiterwagens der Peiner Kernstadt-Feuerwehr eröffnet hat, hebt – inzwischen zurück auf festem Boden – die Wichtigkeit des Uniformträger-Tags hervor: „Wir müssen der Bevölkerung deutlich machen, wie wichtig Ordnungs-, Sicherheits- und Rettungsdienste sind, denn nur mit ihnen funktioniert unsere Gesellschaft.“

Einhaus schaut an jedem Stand und bei jeder Institution vorbei – auch bei den Rettungsdiensten, für die exemplarisch Daniel Wurzler vom Rettungsdienst Daetz die korrekte Ausführung einer stabilen Seitenlage demonstriert. „Anfangs sind die Zuschauer noch etwas zurückhaltend und wollen nicht mitmachen“, sagt der Rettungssanitäter. „Aber alle sehen den Nutzen darin und gehen mit der Erkenntnis, dass es Zeit für sie wäre, das Wissen in Erster Hilfe mal wieder aufzufrischen.“

Ein paar Meter weiter zeigt das Peiner THW seine Leistungsstärke. „Wir sind nicht nur in der Lage, wie in Thomas Gottschalks erster ,Wetten, dass...?’-Sendung mit vier Leuten einen Bus umzupusten“, spielt THW-Sprecher Wolf Becker auf einen großen TV-Auftritt der Peiner im Jahr 1987 an. „Hier und heute lassen wir mal einen Ausbildungsdienst stattfinden“, erzählte Becker: „Wir wollen zeigen, wie einfach und abwechslungsreich Ausbildung bei uns funktioniert.“ Der Gerüstbau der THWler in am Ende sechs Meter Höhe zieht tatsächlich viele Schaulustige an.

Überall auf dem Marktplatz herrscht am „Tag der Uniform“ Trubel: Der Werkfeuerwehr der Peiner Träger GmbH (PTG) zeigt den richtigen Umgang mit Feuerlöschern, die Polizeihundestaffel aus Braunschweig präsentiert sich, die Zollbeamten – in neuer, blauer Dienstkleidung – beraten Fragende ebenso wie Polizei und Bundeswehr. „Ein super Tag, den wir im Zweijahres-Rhythmus wiederholen sollten“, ist Feuerwehr-Sprecher Schweer überzeugt.