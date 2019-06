Peiner Freischießen – Urgesteine und manch eine Geschichte

Über das Peiner Freischießen und seine Urgesteine berichtet Uwe Neubauer in seiner heutigen Folge der „Eule“:

Jede Stadt, so wie auch unser Fuhse-Peine, hatte in der Vergangenheit so seine Urgesteine. Und wo konnte man diese Unikate zumeist genießen? Jahr für Jahr beim größten Fest, dem Peiner Freischießen.

So fingen die Peiner Korporationen – von der Anzahl sieben – an, ihre Urgesteine „doll zu lieben“. Jeder hatte auf seine eigene Art mit Witz und Humor nicht gespart. Im Neuen-Bürger-Corps bildete sich damals ein mit Fuhsewasser getauftes Peiner Urgestein: Aus dem Horneffer-Familienclan Ernst-August – als Musiker ganz vorn, ein Gesellschaftsunterhalter aus „Peiner Schrot und Korn“.

Auch bei der Korporation vom Peiner Walzwerker-Verein befindet sich seit Jahren ein Peiner Urgestein: Günter Kerzel, ein mit Humor beseelter Freischießenmann nach Maß. Alle, die in seinem persönlichen Umfeld waren, hatten jahrelang viel Spaß.

Auch beim TSV Bildung in der Korporation gab es eine immer zu Scherzen aufgelegte Person: aus der Vereinsfamilie Kruppa Sohn Walter – Mitglied im Spielmannszug bis ins hohe Alter. Er passte in die eine und andere Rubrik – Peiner Urgestein und Freund der flotten Marschmusik.

Auch die Peiner Schützengilde hatte seine Frohnatur – in gesellschaftlicher flotter Runde kam er stets „auf Tour“: Seppl Oerter, ihn hat der Humor nie verlassen, als Urgestein sein Spruch zum Wohle aller: „Hoch die Tassen.“

Beim Corps der Bürgersöhne hieß es damals: „keine Feier ohne Freischießen-Urgestein – Walter Beyer“. Er brachte seine Mitstreiter stets „in Schwung“ mit seinem Humor und seinem Witz – so wie der Kölner Karnevalssänger Jupp Schmitz.

Wenn die Turner traten in die Bahn, war Herbert Schikowski – Vormarschierer vor vielen Jahren – stets dabei. Als „Original“ und „Unikum“ geachtet, hatte „Schiko“ den Schalk und den Humor gepachtet.

Otto Söchtig, ein richtig alter Peiner und „hausbacken“ vom Bürger-Jäger-Corps, stets den Schalk im Nacken. Er würde heutzutage vom Himmel herunterrufen: „Ihr Lieben, wo ist denn bloß Euer Humor geblieben?“

Auch aus der Peiner Bürgerschafferei war ein Peiner Urgestein jahrelang dabei: Hermann Rademann, der Mann mit dem Brachialhumor. Seine Heimat war das Peiner Bürgersöhne-Corps. Wenn er seine allseits bekannten Reden hielt, war stets Humor dabei, und seine Worte klangen nie „gequält“.

Das Peiner Freischießengelage beginnt meistens mit der Frage. „Na. alter Freund, wie lange noch?“ Und meistens stimmt die Antwort doch, weil der Befragte selbst beteiligt, auf dieses hohe Fest vereidigt – von seiner eigenen Korporation, die dies Fest lobt im höchsten Ton. Wenn aber Schlimmes dann passiert, ist der Befragte tief blamiert, und er die Tageszahl nicht kennt, dann ist er gleich „kein Peiner Kind“ und ist „von einem anderen Stern“ und hat das Freischießen nicht gern.

Und was das Schlimmste dann noch wäre, käme gleich mit Aberkennung der Ehre, wenn er mit Korporierten sich gerauft, „mit Fuhsewasser nicht getauft“ und dann noch obendrein die Namen der Bürgerschaffer nicht weiß – „Amen“.

Dann hat der Null-Ahnung, kein Wissen, dann hat er wirklich verschissen. Und wird ihm noch ganz unverhohlen auf arrogante Art empfohlen, das Beste, was ihm könnt passieren – „auf Telgte fleißig mitmarschieren“.

Da muss man keine Schaffer kennen und keine Schützentage nennen, da fließt zwar unsere schöne Fuhse, doch wird da nur gefragt: „Kennst Du se?“ Da wird auch Härke-Bier verkauft, doch dafür wird sich oft gerauft. Kein Außenstehender, nicht einer, versteht das alles – nur wir Peiner.

Wenn viele Häuser werden bunter, sind plötzlich viele Bürger munter, denn durch die rausgehängten Fahnen kann man in Peine eins nur ahnen – in dieser Stadt bewegt sich was. Es riecht nach feste Feiern, und viel Spaß. Ein plötzlich ganz besonderer Hauch zieht durch die Stadt, natürlich auch merkt das der Peiner, der nicht feiert, hier wird fürs Fest was angeleiert.

Da werden Straßen, Bürgersteige sehr intensiv gesäubert, eine Geige spiel’n mal die Kosten nicht, die Stadt bekommt ein neues Gesicht. Geschnitten werden Meter Hecken schon früh am Morgen vor dem Wecken, der Werderpark wird aufgeräumt, damit im Teich die Seife schäumt, wenn Feierer sich die Füße waschen, mal nach dem Marschieren kurz erhaschen. ‘Ne Pause nach den Qualen – sich in der Sonne mal kurz aalen. Wenn alle Peiner dies genießen im Vorfeld – wird Freischießen.

Das Peiner Freischießen findet statt von Freitag, 5. Juli, bis einschließlich Dienstag, 9. Juli.