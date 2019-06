Gescheiterte Fahrerflucht in Peine und zwei Ladendiebstähle

. Zu einer Bedrohung kam es am Samstag auf der Pfingststraße in Peine: Bei einem Streit zwischen zwei Männern zerschmiss einer der Beteiligten laut Polizei eine Bierflasche und bedrohte damit das Opfer.

Zudem meldet die Polizei zwei Ladendiebstähle. Aus einem Geschäft an der Breiten Straße (Fußgängerzone) in Peine wollte er Täter am Samstag gegen 11.39 Uhr Parfüm mitgehen lassen. „Eine Mitarbeiterin des Geschäfts konnte ihm aber die Tasche mit dem Diebesgut abnehmen“, schildert die Polizei am Sonntag. Der Täter sei jedoch in Richtung Marktplatz geflohen. In der Tasche sei weiteres Diebesgut gefunden worden, das einem anderen Geschäft zugeordnet werden konnte.

Auch an der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf kam es zu einem Ladendiebstahl. „Der Beschuldigte steckte mehrere Tabakdosen in seine Tasche und bezahlte an der Kasse lediglich andere Waren“, beschreibt die Polizei. Der Beschuldigte sei von einem Mitarbeiter angesprochen worden, eine Anzeige wegen Diebstahls sei gefertigt worden.

Unbekannte haben am Samstag zwischen 16 und 16.40 Uhr einen Papiercontainer xxxxx angezündet. Der Container wurde vollständig zerstört. Hinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

Zu einer Fahrerflucht kam es am Freitag zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Globus an der Caroline-Herschel-Straße in Stederdorf: Ein Unbekannter hat einen geparkten VW Fox beschädigt. Hinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

In der Nacht zum Sonntag kam ein 29-Jähriger auf der Schwittmerstraße in Woltorf in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er verlor nach Darstellung der Polizei die Kontrolle über seinen PKW und stieß frontal gegen einen Baum, später drehte sich der PKW und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen einen zweiten Baum. „Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte wenig später aber von der Polizei angetroffen werden“, berichten die Beamten. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. „Eine Überprüfung ergab, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand“, stellt die Polizei klar.