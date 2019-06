25-jähriger Peiner greift Polizisten in Wendeburg an

. Ein Mann hat am frühen Sonntag, gegen 7.30 Uhr einen Polizisten in den Bauch getreten und beleidigt. Das berichtet die Polizei. Der Polizist wurde leicht verletzt. Die Beamten waren bei einem Einsatz zu einer Ruhestörung in der Straße „Unter den Weiden“. Dort forderten die Polizisten mehrere...