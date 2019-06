Täter zünden Container in der Peiner Luisenstraße an

Unbekannte haben am Sonntag, in der Zeit zwischen 20.45 Uhr und 21.20 Uhr, einen Altkleider-Container in der der Luisenstraße in Peine in Brand gesetzt. Das berichtet die Polizei. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.