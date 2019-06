Orte in Ilsede, Wendeburg, Vechelde und Edemissen ohne Strom

Tausende Haushalte und Betriebe in großen Teilen des Peiner Landes waren am Montagvormittag teils über Stunden ohne Strom. Im Gebiet des Stromversorgers Avacon (Sitz Helmstedt) hatte am Morgen offenbar ein Defekt in einem Mittelspannungskabel in Wipshausen eine Reihe von Folgefehlern im Stromnetz...