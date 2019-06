Gebärdendolmetscherin „übersetzt“ das Freischießen in Peine

Die Barrierefreiheit in Peine ist ein zentrales Anliegen von Bürgermeister Klaus Saemann (SPD). Sein nächster Schritt: In diesem Jahr macht Saemann beim Peiner Freischießen zwei der drei öffentlichen Hauptreden „barrierefreier“. Erstmal zur Eröffnung am Sonntagnachmittag (7. Juli) und außerdem zur...