Feuerwehr löscht brennendes Feld in Wendezelle

Wendezelle. Zu einem Feldbrand wurde die Feuerwehr am Dienstag um 18.20 Uhr alarmiert. In Wendezelle war stehendes Getreide in Brand geraten, wie die Feuerwehr berichtet. Nach rund 25 Minuten hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Brandursache ist derzeit unklar. Im Einsatz waren die Wehren...