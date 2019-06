Das Kind wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zweijähriges Kleinkind von Auto in Peine angefahren

Ein zweijähriges Kleinkind wurde am Dienstagabend in der Ulmenstraße in Peine angefahren. Laut Polizeiangaben sei das Kind mit einem Laufrad auf dem Gehweg unterwegs gewesen und gestürzt. Im selben Augenblick fuhr eine 54-jährige Peinerin mit ihrem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt.

Kind muss ins Krankenhaus

Es kam zu einer Berührung zwischen dem Kind und dem Auto, wodurch sich das Kleinkind leicht verletzte. Es wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. ts