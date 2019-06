Einbruch in Peine: Bewohner und Täter zusammen im Haus

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Feuerwehrhaus“ in Peine eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Dienstag, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 21.30 Uhr. Die Bewohner des Hauses waren zum Tatzeitpunkt im Haus. Das schreckte die Täter jedoch nicht ab: Sie entwendeten Schmuck, einen Tresor sowie Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt 3500 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder