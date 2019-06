Ein Ausflug zum Haus der schönen Dinge in Völkenrode

Jeden Donnerstag treffen sich an Demenz erkrankte Menschen und ihre Angehörigen zum Demenzcafé beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Peine. Doch diesmal ging es zusammen mit den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Betreuern auf Tour. Gemeinsam fuhr die Gruppe zum Haus der schönen Dinge nach Völkenrode. Auf dem ehemaligen Bauernhof gab es viel zu entdecken – der liebevoll gestaltete Garten, kleine Kunstwerke, Dekoartikel und das mit viel Liebe eingerichtete, gemütliche Café begeisterten die 25 Teilnehmer, heißt es in einer Pressemitteilung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Niedersachsen, Kreisverband Peine. Beim handgemachten, liebevoll angerichteten Frühstück war für jeden etwas dabei. Anschließend wurde es musikalisch: Musiker Claus Tepper stimmte altbekannte Lied an, er hatte aber auch selbstgetextete Songs dabei. Die Einladung zum Mitsingen ließen sich die Teilnehmer nicht zweimal sagen und das war auch nicht verwunderlich. „Musik wird in Hirnregionen gespeichert, die erst sehr spät von den Abbauprozessen einer Demenzerkrankung betroffen sind“, erläuterte Gabriele Daniel, Leiterin des Demenzprojektes Hilde, Hilfen bei Demenz. „Musik und insbesondere das gemeinsame Singen tragen sehr zur Entspannung bei. Darum sind wir sehr froh, dass wir unseren Besuchern durch die Spendengelder vom Goldenen Herz mit diesem wunderbaren Ausflug einen Vormittag mit sehr viel Freude bereiten konnten. Viele Betroffene und ihre Angehörigen können durch die Erkrankung nicht mehr selbst Ausflüge unternehmen und bekommen so die Möglichkeit, etwas Neues zu sehen, neue Eindrücke zu gewinnen und den Alltag einmal auszublenden.“

Weitere Informationen zum Projekt oder Beratung: Gabriele Daniel,

(05171) 9409562

; E-Mail: gabriele.daniel@paritaetischer.de.