Täter stehlen Auto in Edemissen

Unbekannte haben in der „Alten Heerstraße“ ein Auto gestohlen. Die Täter brachen zunächst in ein Haus ein und entwendeten dort den Autoschlüssel und eine Fernbedienung für die Garage. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 3 Uhr und Freitag, 5 Uhr. Die Schadenshöhe ist unbekannt.