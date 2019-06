Peine. Am Samstagmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Peine. Die Dachgeschosswohnung ist nicht mehr bewohnbar – es gibt keine Verletzten.

Brand in Mehrfamilienhaus in Peine – Wohnung unbewohnbar

Am Samstag kam es gegen 12:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Zehnerstraße in Peine zu einem Brand. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte, der Feuerwehr und der Polizei konnte im Bereich des Daches ein Feuer festgestellt werden. Die Feuerwehr Peine verhinderte die Ausbreitung des Feuers.

Keine Verletzten

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch den Brand wurde die Dachgeschosswohnung unbewohnbar. Für die Bewohner der Dachgeschosswohnung konnte über die Stadt Peine in Ausweichquartier bereitgestellt werden.

Polizei ermittelt Brandursache

Die Polizei ermittelt, wie es zum Ausbruch des Feuers kam. Die entstandene Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.