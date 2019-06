In Peine schossen Betrunkene mit eine Schreckschusswaffe herum. Sie benutzten dabei auch Leuchtpatronen.

Betrunkene schießen in Peine vom Balkon

Besorgte Anwohner hörten in der Nacht zum Sonntag Schüsse vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Röerstraße in Peine. Sie riefen die Polizei. Die teilte zu dem Einsatz mit: „Wie sich herausstellte, schossen die Personen im Rahmen einer Feier diverse Leuchtpatronen ab. Die Beamten stellten die Waffen sicher.“

Die Betroffenen müssten sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.