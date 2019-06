Vier Männer versuchen Ladendiebstahl in Peine

Ein Symbolbild für einen versuchten Ladendiebstahl. In der Vöhrumer Straße in Peine war das am Samstag die Realität.

Die Polizei Peine nahm nach eigenen Angaben am Samstagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Vöhrumer Straße in Peine einen 23-jährigen Mann fest. Der hatte dort mit drei weiteren Tätern diverse Tabakwaren sowie Lebensmittel gestohlen.

„Seine Mittäter konnten unerkannt flüchten“, so die Polizei. Der 23-Jährige sei festgenommen worden, mit dem zuvor zum Fluchtversuch genutzten PKW. Den untersuchte die Polizei und fand zum einen das Diebesgut, zum anderen stellte sie einen Kennzeichenmissbrauch fest. „Die Täter hatten die Kennzeichenschilder allem Anschein nach bewusst ausgetauscht, um den Diebstahl zu verschleiern“, berichtet die Polizei.

Zeugen die Angaben zu den bislang noch flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter

(05171) 999-0

zu melden.