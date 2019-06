Bürgerfrühstück in Wendeburg für das Gemeindehaus

Zum vierten Bürgerfrühstück lud die Kirchengemeinde Wendeburg am Sonntag auf den Kirchberg an der Marienkirche ein. Rund 180 Wendeburger machten es sich dort gemütlich und packten ihre kulinarischen Leckerbissen aus, um eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen. Der Erlös der Aktion fließt in die...