VW Caddy fängt in Vöhrumer Garage Feuer

Die Polizei Peine meldete am Sonntagabend einen Brand in Vöhrum.

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 18.30 Uhr ein VW Caddy in einer Garage in der Adlerstraße in Vöhrum in Brand. Das teilte die Polizei Peine auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Es habe keine Verletzten durch das Feuer gegeben. Allerdings sei das Fahrzeug ausgebrannt und die Garage dabei stark beschädigt worden.

Die Freiwillige Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Damit das Feuer nicht übergreifen konnte, seien die benachbarten Garagen mit Wasser geschützt worden.

Wer die Feuerwehr am Sonntag alarmierte, konnte die Polizei nicht sagen.