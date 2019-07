Schnäppchenjäger und Ausmister aufgepasst: das Soziale Kaufhaus in Peine zieht um! Die Zelte in der Straße Am Werderpark werden abgebrochen und am 1. August in der neuen Filiale an der Stederdorfer Straße wieder aufgebaut. Nötig wird der Umzug, weil das alte Gebäude, das seit 2010 genutzt wird,...