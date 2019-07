Kornfeld brennt neben der A2 bei Wendeburg

Foto: pxhere / oh

Peine/Braunschweig Hinter einer Lärmschutzwand ist in einem Kornfeld ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen.

. Ein Kornfeld hat am Montagabend direkt an der A2 bei Wendeburg in Fahrtrichtung Berlin gebrannt. Um 19.12 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden. Das Feuer ist direkt hinter einer Lärmschutzwand ausgebrochen. „Der Wind hat den Rauch auch recht parallel entlang der Fahrbahn geweht“, sagt ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Verkehrsmanagementzentrale hat kurzzeitig vor Rauch und schlechter Sicht im Bereich Peine-Ost und Braunschweig-Watenbüttel gewarnt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Der Einsatz wurde von Feuerwehren aus dem Landkreis Peine geleitet, die sich gerade auf dem Weg zum Waldbrand bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern machen wollten. Der Einsatz werde nun verschoben, sagt ein Feuerwehrsprecher. ts

Dieser Artikel wurde aktualisiert.