Heidrun Gunkel erst Ende August in St. Jakobi in Peine

Dr. Heidrun Gunkel hat zum 1. Juli ihren Dienst als neue Pastorin der St.-Jakobi-Gemeinde in Peine angetreten. Sie übernimmt die Stelle von Pastor Frank Niemann, der Pfingsten nach 16 Jahren als Seelsorger in der Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Aufgrund der Sommerferien wird die...