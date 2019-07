Aus einem VW-Tiguan stahlen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch das Navigationsgerät und die CD-Steuereinheit. (Symbolbild)

Broistedt. In der Nacht auf Mittwoch schlugen in Broistedt Autodiebe zu. Sie knackten einen VW-Tiguan und stahlen das Navi und die CD-Steuereinheit.

Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch in Broistedt in der Straße im Mastenweg ein Navigationsgerät und eine CD-Steuereinheit aus einem VW-Tiguan gestohlen.