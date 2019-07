Peiner Fundtier: Kira sucht ein Zuhause

Kira ist eine fast zweijährige Bordeaux-Doggen-Mischlingshündin. Sie ist in der Familie mit Kindern aufgewachsen und kann auch einige Zeit alleine bleiben. Sie hat die vergangenen Monate regelmäßig in einer Hundeschule trainiert. Leider ist ihr Jagdtrieb so groß, dass sie nicht zu Katzen oder Kleintieren vermittelt werden kann, teilt das Tierheim mit. Mit Artgenossen ist sie bedingt verträglich. Kira kam leider nach Monaten aus der Vermittlung zurück. Ihr Jagdtrieb ist nicht zu unterschätzen und in Kombination mit der Kraft, stieß ihre Halterin bei Wildsichtungen im freien Feld an ihre Grenzen. Die neuen Halter sollten also neben Geduld und Konsequenz auch Muskelkraft besitzen. Kira braucht nach wie vor Leinentraining und würde die Hundeschule gerne fortsetzen. Interessenten melden sich im Tierheim:

(05171) 52558

; www.tierheim-peine.de.