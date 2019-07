Polizei jagt betrunkenen Peiner im Kreis Gifhorn

Ein Autofahrer aus Peine hat am Sonntag gegen 4.30 Uhr versucht, zwischen Ohof und Meinersen im Landkreis Gifhorn einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Die Beamten des Kommissariats Meinersen forderten Unterstützung aus Gifhorn und Meine an. Der flüchtende Fahrer konnte schließlich in Meinersen gestoppt werden. Der 28-Jährige hatte Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert. Seinen Führerschein hatte er bereits zuvor abgeben müssen. Im Klinikum Gifhorn wurde dem Mann Blut abgenommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

