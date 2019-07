74-Jährige überrascht Einbrecher in Peine

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend gegen 20.15 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus am Berliner Ring in der Peiner Südstadt einzubrechen. Die 74-jährige Bewohnerin hörte nach Angaben der Polizei vom Sonntag Geräusche an einem Fenster und wollte nachsehen. Durch ihre Aufmerksamkeit wurden die Täter beim Versuch, das Fenster aufzuhebeln überrascht, heißt es im Bericht der Polizei. Beide Täter flüchteten zu Fuß und konnten trotz der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung im nahen Tatortbereich unerkannt entkommen.

Einer der Männer wird als maximal 35 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit soll er einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Am betroffenen Fenster entstand leichter Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter

(05171) 9990

entgegen.