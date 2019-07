Feuerwerkskörper setzt Baumstamm bei Woltorf in Brand

Vermutlich durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerks- beziehungsweise Knallkörpern ist am Samstag gegen 21.50 Uhr ein Baumstamm am Mittellandkanal in Woltorf in Brand geraten. Nur durch die Aufmerksamkeit von Zeugen und dem schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Brand der bewaldeten Wallanlage des Mittellandkanals verhindert werden. Die Polizei spürte zwei Jugendliche auf, die ein Feuerzeug und Knallkörper mit sich führten. Sie ermittelt und leitete ein Verfahren gegen die Jugendlichen ein.

