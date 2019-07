Das Freischießen 2019 ist nun offiziell eröffnet

Mitten drin im Feiern zur fünften Jahreszeit an der Fuhse ist am Sonntag das Peiner Freischießen offiziell eröffnet worden - eine weitere Eröffnung gibt es nun wirklich nicht mehr. Erst am Dienstag wird dann das Peiner Freischießen nach dem Königseinzug wieder beendet.Zunächst stand aber der große Festausmarsch im Mittelpunkt - im Volksmund auch Rosenumzug genannt. Denn die Schützen, Spielleute und auch die Damen im Festzug erhalten...