Radfahrer radelt mit 1,95 Promille durch Peine

Peine. Polizisten kontrollierten den 52-Jährigen am Sonntagmorgen in Peine.

Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte am Sonntagmorgen einen 53-jährigen Radfahrer aus Peine. Nach Polizeiangaben stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest und ließen ihn in den Alkoholtester pusten. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,95 Promille an. Dem Radfahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem gab es noch eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. ts