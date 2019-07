Unbekannte brechen in Peine einen Transporter auf

Die Tat ereignete sich auf einem Hinterhof an der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag, 17 Uhr, und Montag,

6.15 Uhr, einen auf einem Hinterhof an der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine geparkten Transporter aufgebrochen. Über die gewaltsam geöffnete Hecktür gelangten die Täter in das Fahrzeug, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Nach ersten Erkenntnissen seien die Unbekannten geflüchtet – allerdings ohne Beute. Die Schadenshöhe belaufe sich auf zirka 250 Euro. Zeugen werden gesucht.

Hinweise:

(05171) 9990

.