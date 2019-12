Der Superintendent singt den Freischießen-Song für Peine

Das 422. Freischießen in Peine war das allerschönste. Wie jedes Jahr. Darin waren sich alle Akteure einig, wie beim Bürgerkönigsfrühstück von Bürger-Jäger Nils Wesner am Dienstag im Saal des Bürger-Jäger-Corps zu hören war – an dieser Stelle abgesehen von der unschönen Auseinandersetzung von rund 50 Personen auf dem Festplatz und dem Brand in einem Schausteller-Wohnmobil auf dem Hagenmarkt, bei dem ein Hund sein Leben lassen...