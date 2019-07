Diebe durchbrechen in Peine Hausfront und stehlen Motorräder

Unbekannte haben in der Zeit von Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, aus einem Geschäft für Motorräder in der Werner-Nordmeyer-Straße zwei in den Geschäftsräumen zum Verkauf stehende Motorräder und diverses Motorradzubehör gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der oder die Unbekannten hatten, um an die Kräder zu gelangen, zuvor mit einem anderen Fahrzeug die Gebäudefront eingefahren.

Hierbei verloren sie ein zuvor in der gleichen Nacht in der Peiner Innenstadt entwendetes Kennzeichen, das sie vermutlich an dem Tatfahrzeug angebracht hatten. Die bisher bekannte Schadenshöhe beträgt etwa 40.000 Euro.

Zeugen, die in der Tatnacht oder davor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, (05171) 999-0, in Verbindung zu setzen.