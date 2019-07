Die Schoko-Fabrik Peine auf dem Weg an Europas Spitze

Feuerwehrmann, Flugzeugkapitän, Astronaut – das sind nach wie vor Klassiker auf der Liste der Traumberufe von Kindern. Nicht ist unmöglich. Möglich wäre da noch eine andere berufliche Perspektive, süß und schmackhaft – und das wohl nicht nur etwas nach dem Geschmack von Kindern: Schokoladentester. Hierfür wiederum ist Peine eine erste Adresse: Die JR Schokoladenfabrik, ehemals Rausch Schokoladen GmbH, hat ihren Sitz in Peine-Stederdorf im Gewerbegebiet an der Autobahn.

Das Unternehmen hat Wilhelm Rausch im Jahr 1918 in Berlin als Confiserie gegründet. 1968 wurde eine neue Schokoladenfabrik in Berlin-Tempelhof eröffnet, und Nachfolger Jürgen Rausch ließ 1982 schließlich eine zweite Schokoladenfabrik zur Herstellung von Edel-Schokoladen in Peine errichten. Dort entstand 1998 auch das Schoko-Land mit einem Schokoladen-Museum, einem Café, einer Schauproduktion, dem ehemals größten Schokovulkan der Welt und einem Werksverkauf – nicht nur für Peiner ein beliebtes Ausflugsziel, sondern für Besuchergruppen aus allen Teilen Deutschlands.

Das Luftbild zeigt die wohl „süßeste" Gewerbeansiedlung in Peine: die Hallen der JR Schokoladenfabrik sowie J.D.G Fine Food und das Schokoland. Mit der "Schokoladenfabrik 4.0" soll einer der modernsten Schokoladenbetriebe Europas entwickelt werden. Foto: JR

Mit rund 300 Beschäftigen am Standort Peine gehört die JR Schokoladenfabrik – JR steht für den Gründer Jürgen Rausch – im Landkreis Peine laut Geschäftsführer Thomas Seeliger zu den „Big Five“, den fünf größten Arbeitgebern. Und das Unternehmen will weiter wachsen, zudem ein besonders attraktiver Arbeitgeber sein. Dazu gehören verschiedene Zusatzleistungen. Die Botschaft lautet: „Wir stellen uns frühzeitig den Herausforderungen der Zukunft – Menschen suchen mehr als Arbeit, und die Schokoladenfabrik ist mehr als ein Arbeit-Geber.“

Das Unternehmen wachse kontinuierlich und habe allein in den vergangenen fünf Jahren mehr als 30 Millionen Euro am Standort Peine investiert. Die Investitionen folgten dem langfristigen Plan, in Peine mit der „Schokoladenfabrik 4.0“ einen der modernsten Schokoladenbetriebe Europas zu schaffen. Wann dieser Prozess abgeschlossen sein soll, ist noch nicht konkret benannt.

Vor einigen Jahren hatte Rausch seine Schokoladenfabriken neu strukturiert. In Peine werden inzwischen Premium-Schokoladenwaren ausschließlich für die Handelskette Lidl produziert, für den europäischen und auch US-amerikanischen Markt. Die Rausch-Schokoladen gibt es nur noch im Onlineshop des Unternehmens und im eigenen Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte.

Die Erneuerung der Produktions- und Verpackungsanlagen in Peine ist, wie berichtet, eine auf mehrere Jahre konzipierte Millionen-Investition. Die Arbeit soll durch digitalisierten Anlagen leichter werden. Dafür müssen die Mitarbeiter speziell geschult werden. Und dafür werden geeignete Fachkräfte weltweit gesucht. „Denn geeignetes Personal allein in Deutschland zu finden, ist schwer. Der Fachkräftemangel ist akut, vor allem in der Region“, beschrieb Jürgen Rausch gegenüber unserer Zeitung in einem früheren Gespräch. Das liege besonders an der großen Konkurrenz aus der Automobilbranche. Kein leichtes Unterfangen also für den Schokoladenmogul, doch er benötige gut ausgebildetes Personal, um weiterhin seinem Anspruch gerecht zu werden: die „beste Schokolade der Welt“ zu machen.

Und ein Anspruch ist es dabei eben auch, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. So ist das Unternehmen im vorigen Jahr aus dem Tarifverbund der Süßwarenindustrie ausgetreten und hat stattdessen den eigenen „Familien-Leitfaden“ entwickelt. Dieser stellt nach Unternehmensangaben neben einem leicht verständlichen und attraktiven Vergütungssystem auch die Grundlage für das gemeinsame Miteinander in der Schokoladenfabrik dar. „Denn in unserer Schokoladenfabrik arbeiten wir nicht nebeneinander, sondern miteinander“, so Rausch.

Um dem Ziel in der Praxis gerecht zu werden, arbeitet die Schokoladenfabrik nicht mehr mit einer klassischen Personalabteilung, sondern mit zwei Experten-Teams: „Ein Team sorgt für die professionelle Personaladministration, das zweite für die erfolgreiche Gewinnung und Entwicklung der Mitarbeiter“, erläutert Beatrice Vomberg. Sie ist seit dem 1. April mit an Bord des Unternehmens. Im Peiner Land ist sie durch ihre bisherige Tätigkeit für die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine (Wito; Groß Ilsede) bekannt. Als Leiterin der Mitarbeiterentwicklung will Beatrice Vomberg nach eigenem Bekunden „Möglichkeiten schaffen, damit wir alle, als Mitarbeiter der Schokoladenfabrik, die besten werden, die wir sein können“.

Die Beschäftigten am Standort profitieren demnach von verschiedenen firmeninternen Angeboten und Zusatzleistungen. Jeder Mitarbeiter erhalte zum Beispiel eine Kreditkarte, auf die jeden Monat zusätzliche 40 Euro zur freien Verfügung gestellt würden, jeder Mitarbeiter habe Anspruch auf ein Smartphone mit Flatrate zur rein privaten Nutzung. Darüber hinaus habe der Mitarbeiter ein persönliches Wahlrecht bei der Anzahl der Urlaubstage (bis zu 40 Tage Urlaub). Jeder Mitarbeiter sei gefragt worden, ob der diese „Besserstellung“ gegenüber dem Tarif in Anspruch nehmen wolle, und nur wenige hätten ihre bisherigen Verträge aus individuellen Gründen behalten wollen.

„Natürlich suchen die Menschen mehr als nur Arbeit, und wir wollen auch mehr sein als bloß ein Arbeit-Geber“, erklärt Geschäftsführer Seeliger die Motivation. Und er fügt eine Branchen-Weisheit hinzu, die der britische Schriftsteller Charles Dickens im 19. Jahrhundert schon formuliert hat: „Nichts ist wertvoller als ein guter Freund, außer ein Freund mit Schokolade.“