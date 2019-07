Hitze in Peine – „Trinkwasser bitte sorgsam verwenden“

Kinder planschen in einem Garten im Pool. Der Wasserverband Peine appelliert, solche Anlagen während der gegenwärtigen heißen Tage nicht zu den Verbrauchsspitzenzeiten am Morgen, Mittag oder Abend zu befüllen.

Die Hitze verwandelt das Peiner Land in einen Glutofen. Die Meteorologen sagen für diese Tage extrem hohe Temperaturen vorher. Für den Wasserverband Peine bedeutet das, dass die von den Verbrauchern abgerufene Trinkwassermenge wieder stark ansteigen wird. Deshalb richtet Michael Wittemann, Technischer Leiter des Wasserverbandes, einen dringenden Appell an die Bevölkerung: „Wir bitten unsere Kunden, mit dem Trinkwasser sorgsam umzugehen und auf das Bewässern von Grünflächen zu verzichten.“

Für den Betrieb von Gartenbewässerungssystemen oder zur Befüllung von Schwimmbecken werden an warmen Tagen erfahrungsgemäß große Wassermengen abgerufen. Wittemann erläutert die Folge: „Der Druck im Leitungsnetz fällt unter das gewohnte Maß ab und beeinträchtigt die Trinkwasserversorgung.“ Die Nutzung des Wassers als Lebensmittel sollte daher Vorrang haben.

Zur Verdeutlichung ein Mengenvergleich: Im Bundesdurchschnitt werden pro Person und Tag etwa 130 Liter Trinkwasser benötigt. Ein Rasensprenger nutzt oft ein Vielfaches dieser Menge – innerhalb von nur einer Stunde.

Die Brunnen der Wasserwerke laufen nach Angaben des Wasserverbandes auch in der Nacht, damit für die Spitzenbedarfszeiten am Morgen genug Trinkwasser zur Verfügung steht. Das Wasser wird dazu in speziellen Behältern bereitgestellt. Wittemann: „Bei gleichbleibend hohem Abruf aus dem Leitungsnetz, insbesondere auch in den Abendstunden, können sich diese Behälter nicht ausreichend füllen. Verbraucher können daher mit einem sorgsamen, ressourcenschonenden Umgang mit dem Lebensmittel Nummer eins einen wichtigen Beitrag für die zuverlässige Trinkwasserversorgung leisten.“