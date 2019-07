Langer Stau nach Unfall auf Autobahn 2 nahe Peine

Ein Unfall auf der Autobahn 2 (A 2) im Bereich Peine sorgt am heutigen Samstag derzeit für Staus: Laut Autobahnpolizei Braunschweig hat sich zwischen Braunschweig-Watenbüttel und der Abfahrt Peine-Ost in Fahrtrichtung Hannover ein PKW aufgrund eines technischen Defektes überschlagen. Alle fünf Insassen – darunter drei Kinder – seien mit dem Schrecken davongekommen. Von den drei Fahrspuren in Richtung Hannover ist laut Verkehrsmanagementzentrale eine Fahrspur gesperrt, so dass es zu kilometerlangen Staus komme.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder