Auto überschlägt sich bei Bodenstedt – 21-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L 473 zwischen Bodenstedt und Vallstedt/Köchingen ist am Sonntagabend eine 21-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtet, war die Ebstorferin um 18.10 Uhr in Richtung Vallstedt/Köchingen unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Auto überschlägt sich mehrfach

Vermutlich, so die Polizei, lenkte sie anschließen zu stark gegen, woraufhin sich ihr Fahrzeug mehrfach überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

die 21-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. fue