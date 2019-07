Kokain-Handel in Peine kommt vors Landgericht

Zwei Männer im Alter von heute 34 und 35 Jahren müssen sich vor dem Landgericht Hildesheim wegen des Vorwurfs des Drogenhandels mit Kokain und Marihuana in Peine und andernorts in 2018 und 2019 verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, in fünf beziehungsweise vier Fällen mit...