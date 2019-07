Unfallfahrer flüchtet in Peine – Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei. Am Montag in der Zeit zwischen 13.45 und 18.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen an der Hans-Marburger-Straße in Peine abgestellten VW Polo vermutlich beim Vorbeifahren, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer sei vom Unfallort...