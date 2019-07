Sekundenschlaf – Fahrt endet im Graben in Equord

Zu einem Verkehrsunfall ist es nach Polizeiangeben am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr auf der Hämelerwalder Straße in Equord gekommen. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf geriet ein 47- jähriger aus Uetze mit seinem Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Er sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Zur Schadenshöhe könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder