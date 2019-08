Wipshausen hat jetzt nur noch einen Briefkasten

Die Post hat in Wipshausen den Briefkasten an der früheren Postfiliale und auch den Briefkasten an den Grashöfen abbauen lassen. Jetzt gibt es nur noch einen Briefkasten, an der Schule. Wie das alles erfolgt ist, darüber wundern sich zahlreiche Bürger. Aufregung am Sonntagmorgen in der Bäckerei:...