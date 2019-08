Gäste des Internationalen Cafés Peine besuchen Zoo Hannover

Peine. Das Internationale Café in Peine ist ein Treffpunkt für Menschen aus aller Welt. Nächstes Vorhaben ist das Sommerfest am Freitag, 23. August.

Zum Ende der Sommerferien besuchten Familien aus Peine zusammen mit Ehrenamtlichen des Internationalen Cafés der Diakonie in Peine den Zoo in Hannover. 156 vergnügte Peiner waren begeistert von Giraffen, Elefanten, Pinguinen und actionreichen Shows. „Der Zoo bietet Möglichkeiten für die Familien, vom Alltag los zu kommen und gemeinsame Erinnerungen zu erschaffen, von denen sie noch lange erzählen können. Auf allen unseren Ausflügen wachsen die Familien, die das Internationale Café besuchen, ein bisschen enger zusammen“, sagt Jessica Hauk, Koordinatorin des Projektes. „Wir sind, nicht nur bei diesen Fahrten sehr dankbar für alle helfenden Hände und Besucher, die den Menschen durch ihr Engagement Teilhabe ermöglichen.“

Das Internationale Café der Diakonie in Peine zählt jeden Freitag zwischen 70 und 100 Besucher aus aller Welt, die sich bei Kaffee und Kuchen für einen schönen Nachmittag in der Friedensgemeinde Peine treffen. „Wir schneiden gemeinsam Obst und Gemüse. Stellen Tische und Bänke draußen im Garten bereit und unterhalten uns. Jeder ist willkommen und jeder hilft auch ein bisschen mit!“, sagt Ulrich Boldt, einer der Ehrenamtlichen des INCA. „Jede Schulferien versuchen wir mit den Familien in einen Park zu fahren, damit die Kinder etwas Neues entdecken können und alle einfach einen schönen Tag verbringen“, fügt Stefan Schlotz, ebenfalls Ehrenamtlicher des INCA, hinzu. Er selbst fährt bei jeder „INCA auf Reisen“-Fahrt mindestens eine Familie mit einem Bulli zum Zielort und wieder nach Peine zurück.

Das Internationale Café findet jeden Freitag ab 15 Uhr im Gemeindehaus der Friedenskirche, Eichendorffstraße 6, statt. Zum Sommerfest für Familien laden INCA und der Verein Familien für Familien für Freitag, 23. August, von 15 bis 18 Uhr, ins Gemeindehaus der Friedenskirche ein. Tanzen, spielen, basteln und mehr stehen auf dem Programm. Es gibt Speisen und Getränke, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.