Rund 800 Personen bei Rock am Berg in Lengede

Das Benefizkonzert am Seilbahnberg in Lengede hat an seiner Faszination nichts eingebüßt. Auch im Jahr des zehnjährigen Bestehens und der inzwischen elften Auflage von „Rock am Berg“ tummelten sich im Laufe des Abends rund 800 Besucher auf dem Gelände. Auch der kurzzeitig einsetzende Regen tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf und dem Eintritt kommt direkt und komplett einem sozialen Zweck zugute. Auch die Bands spenden ihre Aufwandsentschädigungen.

Dabei hatte Veranstalter „Passagio - Musiker helfen Menschen in Not“ erneut eine Klasseauswahl getroffen, um den Besuchern – auch viele Kinder waren dabei – mächtig einzuheizen. Auf die Bühne gebracht wurden wieder Gruppen aus der Region, die ihr Können unter Beweis stellten.

Mit von der Partie waren Solid Line, Emily Bites, Venus Louis Band und didUever. „Wir wollen den Leuten eine bunte musikalische Vielfalt bieten, es soll für jeden Geschmack etwas dabei sein“, erklärte Passagio -Vorsitzender Denis Schöne, der seit zwei Jahren an der Spitze der Institution steht. Zu welchem Zweck die Einnahmen in diesem Jahr genutzt werden, sei noch nicht entschieden, werde aber zeitnah erfolgen. Schirmherrin war Lengedes Bürgermeisterin Maren Wegener, die betonte, das Benefizkonzert sei eine super Geschichte. „Das Treffen der Bands für einen guten Zweck hat inzwischen eine gewisse Tradition. Das Ziel des Vereins, Menschen zu helfen, trifft den Nerv der Besucher. Ich bin gespannt, was wir heute auf der Bühne zu hören bekommen“, sagte sie.

Der Seilbahnberg eigne sich bestens für das Konzert und locke jedes Mal hunderte Fans auf das Gelände. Das Festival sei herausragend, zumal auch alle Bands aus der Region spielten. „Lob muss man dem jungen Vorstand zollen, der viel auf die Beine stellt. So etwas braucht die Gemeinde Lengede“, fügte Wegener hinzu und hatte auch ein Geldgeschenk dabei. Als zahlungskräftiger Unterstützer trat erneut die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine auf. Andreas Uibel hatte einen Scheck in Höhe von 1500 Euro im Gepäck. „Wir helfen gern, denn die Arbeit von Passagio ist lobenswert. Sie setzen sich für andere Menschen ein, das muss man einfach unterstützen“, meinte er. Und die Musik, die Nonstop geboten wurde, konnte sich wahrlich hören lassen. Eine bunte musikalische Vielfalt mit Rock, Pop oder Soul kam beim Publikum bestens an. Da wurde mitgeklatscht und sich ausgelassen dem Rhythmus hingegeben. „Es ist nicht schwer, Gruppen für unsere Veranstaltung zu engagieren. Alle sind von der Idee begeistert. Inzwischen liegen sogar schon Bewerbungen vor, um dabei sein“, schildert Denis Schöne. Fast jedes Jahr ist Sabine Häder aus Woltwiesche auf dem Konzert. „Es ist eine tolle Aktion in der Region und die Musik ist sehr abwechslungsreich. Der Ursprung lag ja mal zu Beginn bei einer Typisierungsaktion, das war klasse. Die Idee auf diese Art zu helfen, ist einfach stark. Passagio ist einfach eine gute Sache“, sagte die Besucherin. Zum ersten Mal war Udo Mundhenk dabei. „Ich verspreche mir gute Unterhaltung, besser als Fernsehen. Die Stimmung ist gut und die Leute alle gut drauf. Das macht Laune.“ Und seine Begleiterin Angelika Basan ergänzt: „Wir wollen einfach abrocken.“

Festival „Rock am Berg“ in Lengede