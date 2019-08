Peiner Landfrauen werben für sich und die Biene

Hofschwicheldt. Der Aktionstag des Landfrauen-Kreisverbands Peine in Hofschwicheldt war bestens besucht. Vieles drehte sich an diesem Tag indes um die Biene.

Graue Wolken über der Domäne Hofschwicheldt, es tröpfelte vom Himmel. Mal nur leicht, mal etwas kräftiger. Imke Grotewold, Mitglied im Kreisvorstand der Peiner Landfrauen, schwankte zwischen Freude und leichtem Wehklagen. Der dritte Aktionstag der Kreis-Landfrauen nach 2007 in Röhrse und 2011 in Wense – dieses Mal unter dem Motto „Ab ins Beet – Landfrauen fliegen drauf“ und „Tag der Biene - Alle fliegen drauf“ schien zwischenzeitlich regelrecht ins Wasser zu fallen.

Und schließlich überwog bei Imke Grotewold zwei Stunden nach Eröffnung des Aktionstages die Freude. „Die Leute aus dem Peiner Land ticken anders als Großstädter. Die lassen sich von ein bisschen Regen nicht abschrecken und kommen trotzdem zu uns.“ Kurzum: Der Aktionstag war bestens besucht. „Wir sind zufrieden“, sagte auch Cornelia Könneker, Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbandes Peine.

Imke Grotewold gewann dem Nass von oben viel Gutes ab. „Als jemand, der mit Pflanzen arbeitet, müsste ich Freudentänze aufführen. Die Natur braucht den Regen. Am besten wären mal zehn bis 14 Tage durchgehender Regen“, sagte die Inhaberin eines Gartenbaubetriebs. Das wurde deutlich, als die Landfrauen am Sonntag auf dem Domänen-Gelände Apfel-Quittenbäume pflanzen wollten. Eine Hand breit tief ging es problemlos mit dem Spaten in die Erde. Danach war Schluss. „Der Boden ist knochentrocken, da ist kein Durchkommen“, erzählte Imke Grotewold.

Vieles drehte sich an diesem Tag indes um die Biene, der in den vergangenen Jahren immer mehr die Nahrungsgrundlage entzogen wurde.

Imker klärten an Info-Ständen über das so tüchtige und nützliche Insekt mit dem großen Gemeinsinn auf, sogar Bienenvölker hinter Glasfassaden konnten von den Besuchern beobachtet werden. Hier und da gab es Stände mit vielfältigen Honigprodukten, am Stand der Lebenshilfe Peine-Burgdorf durften Kinder kleine Insektenhotels aus Holz und anderen Naturmaterialien bauen. Kinder malten auch in Bienenbüchern oder beteiligten sich an einem Bienenquiz.

Zu sehen gab es für die über den Tag verteilt mehrere tausend Besucher auch landwirtschaftliche Maschinen, im Angebot war auch ein großer Blühpflanzen-Verkauf, und es gab Stände, an denen die Peiner Landfrauen Werbung in eigener Sache machten. Denn: „Wir würden uns gerne verjüngen“, sagte Cornelia Könneker. Im Schnitt seien die Peiner Landfrauen – die derzeit 1990 Mitglieder sind in den Verbünden Hohenhameln, Peine Nord, Peine Mitte und Peine Süd organisiert – nach Angaben ihrer Vorsitzenden 65 Jahre alt. „Wir brauchen junge, aktive Frauen“, so die Hohenhamelnerin.

Derzeit gebe es ein Mitglieder-Hoch. „Das liegt an der Attraktivität unserer Angebote, denn wir sind ein großer Weiterbildungsverein“, sagte die Vorsitzende weiter. „Wir machen Frauen fit für's Ehrenamt oder für politische Ämter, zum Beispiel mit Seminaren zu Rhetorik und Konfliktmanagement.“

2020 gehen die Peiner Landfrauen zudem zum inzwischen dritten Mal unter die Buchautorinnen. „Rund ums Grillen“ soll das Werk heißen, verriet Cornelia Könneker. „Auch in diesem Bereich kann man von uns noch etwas lernen.“