Polizei stellt 3,92 Promille bei Radfahrerin in Peine fest

Die Polizei hat am Dienstagabend gegen 19.55 Uhr eine 34-jährige Radfahrerin auf dem Echternplatz in Peine kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,92 Promille, teilte die Polizei mit. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten der Frau die Weiterfahrt auf ihrem Mountainbike. Außerdem leiten sie ein Strafverfahren ein.