Bahn frei für Peiners Handwerks-Nachwuchs

Unternehmen in Deutschland suchen händeringend Fachkräfte: Das Peiner Handwerk hat sie. Das wurde am Mittwochabend deutlich. 29 Auszubildende aus Bäcker-, Elektro-, Friseur-, Maler-, Metall- und Tischlerinnung erhielten in der Aula der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum ihre Gesellenbriefe. Ab...